Молодёжь Екатеринбурга проведет уборку мусора на могилах ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла

В Екатеринбурге в преддверии Дня Победы с 12 по 14 мая православное молодёжное движение примет участие в уборке могил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской Епархии.

Как отметили организаторы акции, уборка территории кладбища с захоронениями умерших в годы Великой Отечественной войны военнослужащих Красной армии пройдет уже в третий раз.

Работа по уборке захоронений будет проходить на территории заброшенного городского кладбища, Михайловского и Ивановского

Организаторы приглашают всех неравнодушных екатеринбуржцев оказать посильную помощь в уборке кладбищ. С собой необходимо иметь перчатки. Необходимый инвентарь будет предоставлен на месте.