В Бурятии СК возбудил дело после пропажи 2-летнего ребенка

Двухлетний мальчик пропал в Бурятии, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в воскресенье вечером в Иволгинском районе. "В вечернее время жительница пригородного ДНТ "Эдэм" пошла в гости к своей сестре. Около ее дома на улице она оставила своего 2-летнего ребенка играть с другими детьми. Пробыв в гостях около 20 минут, женщина вышла наружу. Сына нигде не было. Другие дети не заметили, когда и куда ушел мальчик. До настоящего времени местонахождение ребенка не известно", - рассказали в ведомстве.

Гусиноозерским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего).

По данным следствия, ДНТ "Эдэм" расположено рядом с рекой Степная Протока. Сразу после исчезновения ребенка к месту происшествия вместе с членами следственно-оперативной группы прибыл кинолог, однако служебно-разыскная собака не смогла найти след мальчика. На побережье реки, на всем протяжении вдоль населенного пункта, следов ребенка также не было обнаружено.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные, процессуальные и поисковые мероприятия. Следователи координируют работы поисковых групп, допрашивают местных жителей, изымают биологические объекты для проведения соответствующих экспертиз. В ближайшее время на реке будет организована работа водолазов. Чтобы обследователь отдаленные участки вокруг населенного пункта готовится для использования беспилотное летательное устройство.