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Новости
07.05.2018 08:45 Мск (10:45 Екб)
общество | Челябинская область
На Южном Урале завершился выбор региональных операторов по обращению с ТКО
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полигон тбо (2016) | Фото: 25rus.org

В Челябинской области выбрали регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Горного кластера. Таким образом, в регионе завершился выбор региональных операторов по обращению с отходами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минэкологии.
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На конкурс была представлено две заявки. В результате регоператором по Горному кластеру стало МУП "Комритсервис" из Сатки.

Как отметила и.о. министра экологии Челябинской области Яна Куприкова, в Челябинской области формирование новой системы обращения с коммунальными отходами переходит на новый этап.

"У нас выбраны все регоператоры во всех пяти кластерах. Теперь вопросы, связанные с утилизацией отходов, будут решать не муниципальные власти, не каждый район по-своему, а региональные операторы по установленным нормативам с централизованным контролем качества и оплатой этой услуги. Задача регоператора: аккумулировать средства населения за вывоз мусора, выбрать подрядчиков, наладить потоки вывоза, обработки и захоронения ТКО и контролировать качество их работы", - подчеркнула она.

В Горный кластер входят пять муниципалитета: Саткинский, Усть-Катавский, Ашинский, Катав-Ивановский и ЗАТО Трехгорный. В Горном кластере запланировано создание четырех объектов. За счет средств федерального экологического сбора минэкологии и муниципалитеты построят мусоросортировочные комплексы в Сатке и Трехгорном, мусороперегрузочные станции с элементами сортировки в Усть-Катаве и Аше.

Другие новости по темам: ТКО, ТБО, мусор, полигон, регоператор,
07.05.2018 08:45 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
10:45 Екб


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На Южном Урале завершился выбор региональных операторов по обращению с ТКО
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