Главы муниципалитетов ХМАО в 2017 году заработали больше губернатора

Ряд глав крупных городов Ханты-Мансийского автономного округа отчитались о доходах, полученных в 2017 г. Градоначальники получили больший доход, чем губернатор региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава Мегиона Олег Дейнека заработал 10,4 млн руб. в 2017 г. Из этой суммы 5,7 млн руб. - доход от ценных бумаг. Доход его супруги 7,8 млн руб., из которых 6 млн руб. она получила за продажу квартиры, еще 1,2 млн руб. ей принесла продажа авто Range Rover. Вместо него жена главы купила себе Jaguar XE PT204. У Олега Дейнеки в собственности земельный участок (1700 кв. м) и жилой дом (215,5 кв. м).

Глава Нижневартовска Василий Тихонов заработал 5,9 млн руб., улучшив результат 2016 г. почти на 2 млн руб. В собственности градоначальника квартира, площадью 114,2 кв. м, у него супруги две квартиры - 102,2 и 50,9 кв. м. У Тихонова есть надувная лодка Yamaran F 340 с мотором.

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев отчитался о доходе в 5 млн руб., из них 642,6 тыс. руб. - доход по прошлому месту работы, указано в декларации. Напомним, главой Дегтярев был назначен в октябре 2016 г., до этого он работал в думе Югры. У него в собственности 7 земельных участков, общей площадью 10,4 тыс. кв. м, дом, квартира, гараж и нежилое помещение. Супруга главы в 2017 г. получила доход в 4,2 млн руб.

Глава Урая Анатолий Иванов в 2017 г. заработал 4,1 млн руб., 3,6 млн руб. из которых получены по основному месту работы. Из собственности у Иванова два земельных участка, он владеет авто Hyundai и УАЗ PATRIOT. Отметим, что в 2016-м Иванов заработал почти 5 млн руб.

Глава Пыть-Яха Олег Ковалевский заработал 3,7 млн руб., его супруга на миллион меньше. У Ковалевского две квартиры 94,6 и 64,2 кв. м, у супруги - земельный участок 1610 кв. м и две четвертых доли квартиры.

Глава Лангепаса Борис Сурцев заработал 3,4 млн руб., его супруга - 3,6 млн руб. Как и годом ранее, Сурцев ездит на авто "Тойота Авенсис", в собственности у него лишь половина квартиры, площадью 47,7 кв. м.

Как сообщало Накануне.RU, губернатор Югры Наталья Комарова заработала в 2017 г. 2,7 млн руб. У главы автономии самый низкий доход среди губернаторов "матрешки".