В Челябинской области осудят мужчину, который 7 лет назад избил друга деревянным поленом

На Южном Урале будут судить мужчину без гражданства - он 7 лет назад избил своего друга поленом.

Обвиняемый 1971 года рождения ночью 2 июля 2010 года в пьяном виде на берегу водоема "Голубой карьер" в Красноармейском районе нанес знакомому не менее 3 ударов по голове деревянным поленом, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

После этого злоумышленник скрылся, жил в Челябинске без регистрации, находился в розыске.

Преступление удалось раскрыть благодаря принятым прокуратурой района мерам реагирования в ходе осуществления надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органа внутренних дел.