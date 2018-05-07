В Хабаровске накрыли сеть подпольных казино: чтобы попасть туда, нужно было пройти проверку "службой безопасности"

Полицейские ликвидировали сеть незаконных игорных заведений в Хабаровске. Задержаны 10 участников преступной группы, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк (на фото).

Сыщики выяснили, что специальные игровые терминалы были размещены в шести залах в разных районах Хабаровска, в каждом из них имелся свой пост охраны, на котором клиентов проверяли с помощью специального оборудования, велось постоянное видеонаблюдение. Более того, так называемая "служба безопасности" не допускала потенциальных игроков в заведения, не проверив их рекомендации, место работы и круг общения.

"В ходе обысков по месту жительства участников группы, а также в помещениях клубов изъято более 450 единиц специализированного игорного оборудования, сотовые телефоны, компьютерная техника, печати, кредитные карты различных финансовых учреждений, денежные средства в сумме более 11,6 миллиона рублей", - добавила Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело. Пятеро фигурантов отпущены под подписку о невыезде, еще пятеро находятся под домашним арестом.