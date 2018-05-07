В Тюменской области ветераны ко Дню Победы получат выплаты и подарки

Ветераны Великой Отечественной войны и дети погибших в годы войны военнослужащих получат единовременную выплату за счет средств областного бюджета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

В апреле-мае этого года выплату получат более 25 тыс. человек.

5 тыс. руб. получат участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны.

2 тыс. руб. получат труженики тыла в годы Великой Отечественной войны; граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года включительно, и граждане из числа детей погибших участников Великой Отечественной войны.

Ежегодно в регионе проводится обследование всех ветеранов, в 2018 году рейды охватили более четырех тысяч ветеранов, в т.ч. всех участников войны. Если выясняется, что человеку нужна помощь, то она оказывается в оперативном порядке.

В прошлом году и в первом квартале 2018 года различные виды помощи получили более 3 тыс. ветеранов, в том числе материальную помощь на ремонт и благоустройство жилья, на лечение, приобретение предметов первой необходимости. Для дополнительной материальной поддержки ветеранов в области действует благотворительный счет "Благодарение Победителям". За время работы счета дополнительную поддержку получили 1700 ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме того, каждый ветеран Великой Отечественной войны, живущий в Тюменской области, получит поздравление от губернатора Владимира Якушева - поздравительную открытку и подарочный набор продуктов местных производителей. Их доставят 11,7 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 541 участнику войны и почти 10 тысячам тружеников тыла.

К участникам войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей, которые по состоянию здоровья не смогут участвовать в торжественных приемах с подарками от главы региона и поздравлениями придут домой.