Суд повторно отстранил мэра Дальнегорска от должности из-за уголовного дела

Суд на период судебного разбирательства повторно отстранил от должности мэра приморского города Дальнегорск Игоря Сахуту, сообщил "Интерфаксу" представитель краевой прокуратуры.

Дело по обвинению главы Дальнегорска в злоупотреблении полномочиями в настоящее время рассматривается в Дальнегорском районном суде.

Как сообщалось ранее, в декабре 2016 года Сахута был арестован на два месяца. Первое дело против него было возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями при реализации программы переселения из аварийного жилья.

В феврале 2017 года против главы Дальнегорска было возбуждено второе уголовное дело - о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

В августе 2017 года решением суда Сахута был временно отстранен от должности главы Дальнегорска на период предварительного расследования по уголовному делу. В апреле 2018 он вернулся к исполнению обязанностей.