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В Екатеринбурге состоится традиционное шествие студентов радиофака
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(2017) | Фото: ртф

В Екатеринбурге, 7 мая, в честь Дня радио состоится традиционное шествие студентов института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-службы Уральского федерального университета Дмитрий Бенеманский.

РТФ радиофак(2016)|Фото:instagram.com/stolesy

Утром студенты будут мыть монумент Александру Попову, днём и ближе к вечеру встретятся с ветеранами факультета, а также работодателями, проведут несколько спортивных турниров и организуют концерт.

"Готовимся поздравлять коллег радийщиков, радистов и прочих связистов и айтишников. 7 мая состоится традиционное шествие радиофака (Института радиоэлектроники и информационных технологий #УрФУ). Сбор в 20.15 на Мира, 32, окончание в 21.30 у памятника Попову в центре", - пишет Бенеманский.

Как ранее писало Накануне.RU, в 2017 году разгорелся скандал из-за традиционного шествия студентов. На 65-ую годовщину РТФ, шествие оказалось под угрозой, ректор предпочел не вмешиваться в ситуацию - он вообще отправился в отпуск. В связи с возросшей угрозой террористических актов были ужесточены требования к проведению массовых мероприятий, в частности, для шествия радистов требовалось перекрытие поперечных дорог автобусами. Вуз объявил, что необходимых средств у него нет и шествие отменятся. Студенты решили пройти без согласования - как в 80-е, когда традиция только зарождалась, но, к счастью, один из выпускников предложил помощь в предоставлении автобусов, и шествие разрешили провести официально. Шествие прошло по тротуарам, а не проезжей части, как в прошлые годы.

радиофак, день радио, шествие , 7 мая,ртф(2016)|Фото:gorodskoyportal.ru

Другие новости по темам: УрФУ, студенты, шествие, автобус, Дмитрий Бенеманский
07.05.2018 08:16 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:16 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.05.2017 08:52 Мск
Радисты прошли традиционным шествием по Екатеринбургу

Ранее 05.05.2017 09:58 Мск
"И всё-таки да!" - после скандала с отменой шествия радистов оно все же состоится организованно

Ранее 05.05.2017 08:51 Мск
"Хватит ли духу ректору УрФУ Кокшарову поднять знамя РТФ 7 мая?" Студенты вуза намерены выйти на традиционное шествие радистов, несмотря на запрет

Ранее 03.05.2017 10:18 Мск
"Шествия радистов в этом году не будет", - в УрФУ отказались от давней традиции








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В Екатеринбурге состоится традиционное шествие студентов радиофака
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