В Екатеринбурге состоится традиционное шествие студентов радиофака

В Екатеринбурге, 7 мая, в честь Дня радио состоится традиционное шествие студентов института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-службы Уральского федерального университета Дмитрий Бенеманский.

Утром студенты будут мыть монумент Александру Попову, днём и ближе к вечеру встретятся с ветеранами факультета, а также работодателями, проведут несколько спортивных турниров и организуют концерт.

"Готовимся поздравлять коллег радийщиков, радистов и прочих связистов и айтишников. 7 мая состоится традиционное шествие радиофака (Института радиоэлектроники и информационных технологий #УрФУ). Сбор в 20.15 на Мира, 32, окончание в 21.30 у памятника Попову в центре", - пишет Бенеманский.

Как ранее писало Накануне.RU, в 2017 году разгорелся скандал из-за традиционного шествия студентов. На 65-ую годовщину РТФ, шествие оказалось под угрозой, ректор предпочел не вмешиваться в ситуацию - он вообще отправился в отпуск. В связи с возросшей угрозой террористических актов были ужесточены требования к проведению массовых мероприятий, в частности, для шествия радистов требовалось перекрытие поперечных дорог автобусами. Вуз объявил, что необходимых средств у него нет и шествие отменятся. Студенты решили пройти без согласования - как в 80-е, когда традиция только зарождалась, но, к счастью, один из выпускников предложил помощь в предоставлении автобусов, и шествие разрешили провести официально. Шествие прошло по тротуарам, а не проезжей части, как в прошлые годы.