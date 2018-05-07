В Челябинской области 1,3 млрд рублей направят на строительство новых объектов здравоохранения

В Челябинской области в ближайшие три года построят 100 новых объектов здравоохранения. На эти цели направят 1 млрд 379 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

"Наша цель – обеспечить качественной медицинской помощью всех южноуральцев, особенно тех жителей, которые территориально проживают в самых удаленных от городов деревнях", – подчеркнул глава области Борис Дубровский.

По словам первого вице-губернатора Евгения Редина, в регионе в течение ближайших трех лет (с 2018 по 2020 годы) будут построены 100 новых объектов здравоохранения с учетом частичной замены существующих. Финансироваться работы будут из областного бюджета. На эти цели направляется 1 млрд 379 млн рублей. Так, в 2018 году построят 30 фельдшерско-акушерских пунктов. Их в регионе будут возводить на средства областного бюджета в размере 123 млн рублей. Также на эти цели из федерального бюджета выделено 18 млн рублей.

В 2019 году планируется построить 50 объектов (ФАП и кабинеты врачей общей практики (ВОП)); в 2020 – 20 (ФАП и ВОП).

Также планируется приобрести еще девять передвижных ФАПов. На эти цели предусмотрено более 30 млн рублей из областного и федерального бюджетов.

Кроме того, в регионе откроют восемь дополнительных постов скорой медицинской помощи. Так, в Чебаркульском и в Октябрьском муниципальных районах появится по два поста, в Уйском, Брединском, Карталинском, Кизильском муниципальных районах – по одному.