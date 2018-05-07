На Южном Урале осудили мужчину, который отматерил судью

На Южном Урале осудили мужчину за мат в отношении судьи.

Миасским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении ранее судимого южноуральца - 11 октября прошлого года он в зале судебных заседаний Чебаркульского горсуда в ходе рассмотрения заявления об установлении в отношении него административного надзора, проявил неуважение к суду, публично оскорбив председательствующего словами грубой нецензурной брани, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Мужчина вину признал полностью, в связи с этим уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

"Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 320 часов", - добавили в ведомстве.