На Ямале труба вылетела из кузова в кабину "КамАЗа", пострадал водитель

Авария с участием грузовика, перевозившего трубы, произошла на Ямале, передает корреспондент Накануне.RU.

На трассе Сургут – Салехард, вблизи Губкинского, во время торможения трубы сместились из кузова в сторону кабины, одна из них расплющила крышу кабины и ударила водителя, сообщает "Север-пресс". Водитель смог выбраться из машины, его на "скорой" доставили в больницу.

Сейчас "КамАЗ" стоит на дороге, вскоре трубы перегрузят и увезут. На время выгрузки движение на трассе может быть парализовано.