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На строительство "Эрмитаж-Урала" уйдёт 290 миллионов рублей
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Владимир Мединский, Эрмитаж-Урал, Вайнера, встреча (2017) | Фото: ДИП

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на строительство объекта: "Культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал". Из казны города планируется выделить 290,3 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как следует из документации, которая размещена на сайте госзакупок, все работы подрядчик должен выполнить к 30 ноября 2020 года. Сегодня муниципалитет уже приступил к работам на двух объектах — Вайнера, 11 (культурно-просветительский центр) и Вайнера, 16 (фондохранилище). На площадке будущего фондохранилища рабочие уже на 80% демонтировали двухэтажное здание.

Ради будущего объекта необходимо снести старое кирпичное административно-складское здание. Проектом предусмотрен снос большей части существующих конструкций.

Напомним, в годы войны коллекция мировых шедевров хранилась в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Свердловск стал единственным городом, в котором в годы войны хранилась уникальная коллекция Эрмитажа. В Ленинград экспонаты вернулись только после окончания войны, в октябре 1945 года. В 1947 году в благодарность сохранение коллекции Свердловску были подарены более 200 спасенных предметов.

Другие новости по темам: рмитаж-Урал, Екатеринбург, строительство, мэрия
07.05.2018 08:20 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:20 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.04.2018 15:35 Мск
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На строительство "Эрмитаж-Урала" уйдёт 290 миллионов рублей
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