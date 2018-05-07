На строительство "Эрмитаж-Урала" уйдёт 290 миллионов рублей

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на строительство объекта: "Культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал". Из казны города планируется выделить 290,3 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как следует из документации, которая размещена на сайте госзакупок, все работы подрядчик должен выполнить к 30 ноября 2020 года. Сегодня муниципалитет уже приступил к работам на двух объектах — Вайнера, 11 (культурно-просветительский центр) и Вайнера, 16 (фондохранилище). На площадке будущего фондохранилища рабочие уже на 80% демонтировали двухэтажное здание.

Ради будущего объекта необходимо снести старое кирпичное административно-складское здание. Проектом предусмотрен снос большей части существующих конструкций.

Напомним, в годы войны коллекция мировых шедевров хранилась в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Свердловск стал единственным городом, в котором в годы войны хранилась уникальная коллекция Эрмитажа. В Ленинград экспонаты вернулись только после окончания войны, в октябре 1945 года. В 1947 году в благодарность сохранение коллекции Свердловску были подарены более 200 спасенных предметов.