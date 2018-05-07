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Новости
07.05.2018 07:43 Мск (09:43 Екб)
общество | В России
Эксперты при правительстве: Приказ РКН о порядке блокировок "необоснованно расширяет полномочия ведомства"
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Роскомнадзор, здание, Москва (2017) | Фото: moscowmap.ru

Проект приказа Роскомнадзора о правилах блокировки ресурсов "необоснованно расширяет полномочия" ведомства и требует переработки, считают в рабочей группе "Связь и IT" Экспертного совета при правительстве РФ.
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"Коммерсант" ознакомился с заключением рабочей группы на новую версию проекта приказа Роскомнадзора о "порядке идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа". По мнению экспертов, документ фактически наделяет ведомство возможностью заблокировать любой ресурс. В частности, Роскомнадзор получит право самостоятельно устанавливать сетевой адрес, доменное имя и указатель страницы, содержащие запрещенную информацию, "в случае выявления ошибок". Но это значит, что ведомство "получает и полностью заменяет функции органов, которые должны устанавливать факт отнесения информации к запрещенной", говорится в заключении рабочей группы.

Кроме того, сам порядок идентификации проект приказа не описывает, считают эксперты. Так, закон "Об информации" предусматривает создание и эксплуатацию Роскомнадзором Государственной информационной системы (ГИС) с перечнем ресурсов, доступ к которым ограничен. Но ГИС до сих пор нет. "Остается неясным, какая информация будет считаться "эталоном" и как без "эталонной информации" проводить идентификацию", - поясняется в заключении.

Телеграм, Telegram, Роскомнадзор(2018)|Фото: Накануне.RU

Неизвестно также, по каким критериям в ведомстве проверяют, соответствует ли информация на ресурсе той, которая стала основанием для блокировки: например, должна она быть тождественной или просто совпадать по смыслу.

Соответствующую инициативу Роскомнадзор опубликовал на сайте нормативных правовых актов 23 апреля. Внесенные ведомством поправки позволят ему в том числе блокировать сервисы VPN и анонимайзеры и необходимы, чтобы легализовать блокировку миллионов IP-адресов в рамках борьбы с Telegram, писал в апреле "Коммерсант". Однако в Роскомнадзоре, комментируя эту информацию, связь документа с блокировкой мессенджера отвергли. Целью проекта в пресс-службе ведомства тогда назвали "формирование правовых оснований для внесения доменных имен интернет- ресурсов в реестры для блокировки операторами связи, если в соответствующих решениях судов и иных уполномоченных органов содержатся технические ошибки".

Практика, как указывали в Роскомнадзоре, показала, что иногда написание указателей доменных имен в решениях судов и иных уполномоченных органов содержат технические ошибки (в букве, слэш направлен не в ту сторону и т. д.). В таком случае внести указатель доменного имени в реестр не представляется возможным, пояснили в пресс-службе.​

Изначально, как пояснил "Коммерсанту", источник в интернет-отрасли, знакомый с подготовкой заключения, предполагалось, что Роскомнадзор подготовит приказ о том, как идентифицировать сайты, веб-страницы, программное обеспечение и информационные системы, используемые для обхода блокировок, то есть VPN и прокси-серверы.

"В Роскомнадзоре же написали совсем другое: как идентифицируют сам блокируемый ресурс, а вовсе не тот, что используется для обхода блокировок. Но это вообще не их задача: это должно быть сделано на основании решений суда, прокуратуры, обращений правообладателей и т. д., оснований хватает, - подчеркивает собеседник "Ъ". - А закончили тем, что, если мы что-то не найдем или найдем не то, то сами разберемся с помощью решения начальника структурного подразделения или его заместителя в течение суток".

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Роскомнадзор, здание, Москва(2017)|Фото: moscowmap.ru

Заключение рабочей группы, как рассказала "Коммерсанту" ее куратор Ирина Левова, было направлено в Роскомнадзор на имя его главы Александра Жарова 3 мая. В ведомстве подтвердили получение этого документа. В настоящий момент он, как уточнили в пресс-службе изучается. "Процедура общественного обсуждения и антикоррупционная экспертиза проекта приказа завершается 7 мая. Затем с учетом поступивших замечаний и предложений он будет скорректирован и вновь размещен на портале", - добавили в Роскомнадзоре.

С 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки пользователей из России. Роскомнадзор блокирует VPN и прокси-сервисов, которые предоставляют доступ к мессенджеру в России, при этом сам Telegram продолжает работать у многих пользователей.

В черный список организации попали миллионы IP-адресов, в том числе компаний-гигантов Amazon и Google, что создало проблемы в работе ряда сайтов.

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07.05.2018 07:43 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:43 Екб


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Эксперты при правительстве: Приказ РКН о порядке блокировок "необоснованно расширяет полномочия ведомства"
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