"Позорище безграмотное". В Кургане власти допустили размещение баннеров с ошибками к Дню Победы

Курганцы возмутились содержанием размещенных в центре города баннеров ко Дню Победы, горожане насчитали в них сразу несколько ошибок, гневный пост появился накануне поздно вечером в группе "Типичный Курган".

Из самых крупных ошибок - слово "Севастополь" написано как "СевОстополь", Брестскую крепость обозвали "Бресткой", забыв поставить вторую букву "с", известного художника Дейнеку и вовсе приписали к родственникам певицы Виктории Дайнеко.

Горожане не могут сдержать гнев и не понимают, по какой причине данные плакаты к такому светлому празднику могли написать с ошибками.

"Это что, результат ЕГЭ? Куда чиновники то смотрят? Позорище безграмотное", "У нас Курган как всегда отличился - позорники", "Вот и хранят память о Великой Отечественной! Лучше бы промолчали, чем такое вывешивать на фасады...".

Пока никаких комментариев от областных и городских властей не поступало, плакаты все еще остаются висеть на своих местах.