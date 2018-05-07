На Южном Урале за сутки было ликвидировано 33 лесных пожара

В Челябинской области за сутки ликвидировали, сообщилив региональном управлении лесами.

В частности, произошло три крупных пожара: в Верхнеуральском лесничестве на площади 150 га и два пожара в Шершневском лесничестве на площади 44,7 га и 51,6 га.

На тушении были задействованы 321 человек и 131 единица техники.

С начала пожароопасного сезона в регионе ликвидированы 132 пожара на площади 2 тыс. 797,36 гектара.

Напомним, с 28 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. В Октябрьском районе с 29 апреля объявлен режим повышенной готовности, а в Красноармейском районе с 5 мая – режим чрезвычайной ситуации.