"Поезд Победы" едет через Пермский край

В честь празднования 73-годовщины Победы в Великой Отечественной войне Свердловская магистраль организовала историческую реконструкцию "Встреча поезда Победы". Первыми увидеть ретропоезд смогли жители Верещагино, передает корреспондент Накануне.RU.

Ретро-состав из паровоза и вагона теплушки делает остановки на станциях Пермского края. Всего в регионе будет сделано 10 остановок. По информации краевого правительства, мероприятие позволит воссоздать атмосферу 1945 года, когда на вокзалах Советского Союза с улыбками и цветами встречали эшелоны, возвращающиеся с войны.

Первой станцией в Прикамье, где остановился поезд Победы стала станция Верещагино. Туда ретропоезд прибыл 6 мая в 13.00.

Сегодня в 11.00 поезд прибудет на станцию Чайковская. Завтра - Пермь-Сортировочная с 12.00. 9 мая в 8.00 поезд будет на станции Пермь II, в 13.30 - на станции Пермь I. 10 мая, в 10.00 поприветствовать поезд смогут жители Кунгура, 11 мая, в 10.00 поезд прибудет в Левшино, 12 мая к 10.30 на станцию Чусовская, 13 мая, в 11.30 в Кизел и 14 мая с 10.00 поезд прибудет на станцию Заячья Горка - парк Березники.

В Перми 9 мая уникальный состав будут встречать ветераны, жители и гости города, работники СвЖД. На станции Пермь I состоится праздничный концерт; студенты Пермского института железнодорожного транспорта подарят ветеранам войны и труда георгиевские ленточки и цветы.

Отметим, что исторический состав "Поезда Победы" сформирован на Свердловской магистрали в память о героях Великой Отечественной войны. Среди участников боевых сражений и тружеников тыла Прикамья были десятки тысяч железнодорожников. В годы войны свыше 7 тыс. работников стальных магистралей края (тогда – Молотовской области) добровольно ушли на фронт. Они служили в самых разных войсках, водили бронепоезда, ремонтировали прифронтовые пути, восстанавливали разрушенные мосты.

В тылу труженики железных дорог обеспечивали перевозки сырья, топлива, оборудования, продовольствия и боевой техники. Пермские железнодорожники перевезли около 50 тысяч вагонов с оборудованием и более трех миллионов эвакуированных жителей западных и центральных областей страны на Урал и в Сибирь. На станции Пермь II работал эвакуационный пункт. Он принимал эшелоны, снабжал питанием стариков, женщин, детей, оказывал медицинскую помощь.

Значительным вкладом в дело Победы стало легендарное решение работников Пермского паровозного депо своими силами и на личные средства построить для фронта бронепоезд. 2 декабря 1941 года бронепоезд "Пермский рабочий" вышел на первый путь главного направления станции Пермь II. А затем было создано еще пять боевых машин. Эти "крепости на колесах" стали грозным оружием и действовали на различных фронтах Великой Отечественной войны.