"Не хватило голов": полузащитник "Урала" объяснил домашнее поражение от "Амкара"

Полузащитник екатеринбургского "Урала" Петрус Бумаль после проигранного матча против пермского "Амкара" согласился ответить на вопросы по игре.

Напомним, в воскресенье на стадионе "Екатеринбург Арена" прошел последний тестовый матч в преддверии чемпионата мира по футболу-2018. "Урал" уступил "Амкару" со счетом 0:2.

Петрус Бумаль попробовал объяснить это поражение.

"Не хватило голов. Мы ошиблись дважды. И из-за этого пропустили. Но, считаю, сегодня мы играли лучше соперника, часто создавали моменты. Единственное, нам не хватило терпения и реализации моментов. Но, надо сказать, что соперник сегодня был очень хорошо настроен. Возможно, именно в настрое они нас превзошли", - приводит слова полузащитника официальный сайт екатеринбургской команды.

По его словам, во время матча он не ощущал какого-то особого давления.

"Мы все время владели мячом, проводили атаки. И сегодня был тот редкий случай, когда я много провел времени в атаке. Я сегодня был не в роли опорного полузащитника, а в роли атакующего инсайда. И вообще не ощущал давления", - заявил Бумаль.

Напомним, заключительный матч чемпионата России этого сезона "Урал" сыграет 13 мая в Ростове-на-Дону.