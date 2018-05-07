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"Не хватило голов": полузащитник "Урала" объяснил домашнее поражение от "Амкара"
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Урал, Амкар, Петрус Бумаль (2018) | Фото: Дмитрий Медведев ФК Урал

Полузащитник екатеринбургского "Урала" Петрус Бумаль после проигранного матча против пермского "Амкара" согласился ответить на вопросы по игре.

Напомним, в воскресенье на стадионе "Екатеринбург Арена" прошел последний тестовый матч в преддверии чемпионата мира по футболу-2018. "Урал" уступил "Амкару" со счетом 0:2.

Петрус Бумаль попробовал объяснить это поражение.

"Не хватило голов. Мы ошиблись дважды. И из-за этого пропустили. Но, считаю, сегодня мы играли лучше соперника, часто создавали моменты. Единственное, нам не хватило терпения и реализации моментов. Но, надо сказать, что соперник сегодня был очень хорошо настроен. Возможно, именно в настрое они нас превзошли", - приводит слова полузащитника официальный сайт екатеринбургской команды.

Урал, Амкар, Петрус Бумаль(2018)|Фото: Дмитрий Медведев ФК Урал

По его словам, во время матча он не ощущал какого-то особого давления.

"Мы все время владели мячом, проводили атаки. И сегодня был тот редкий случай, когда я много провел времени в атаке. Я сегодня был не в роли опорного полузащитника, а в роли атакующего инсайда. И вообще не ощущал давления", - заявил Бумаль.

Напомним, заключительный матч чемпионата России этого сезона "Урал" сыграет 13 мая в Ростове-на-Дону.

Урал, Амкар, Петрус Бумаль(2018)|Фото: Дмитрий Медведев ФК Урал

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07.05.2018 07:51 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
09:51 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 04.05.2018 10:26 Мск
"Урал" и "Амкар" обратились к болельщикам накануне "уральского дерби"








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"Не хватило голов": полузащитник "Урала" объяснил домашнее поражение от "Амкара"
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