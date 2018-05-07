Коммунальщики проложили дорогу через лужу в Ноябрьске

Жителям 8 микрорайона Ноябрьска все же удалось привлечь внимание к огромной луже между домами. В выходные вечером на месте работали коммунальщики, передает корреспондент Накануне.RU.

Горожане подумали, что с помощью техники предприятие "Севердорстрой" пытается осушить лужу, однако вместо этого они проложили дорогу через "искусственный водоем": в воду опустили трубы и засыпали их. Теперь лужу можно пройти.

"Теперь у нас два озера будет", - пишут жильцы. К такой попытке обезопасить лужу в Ноябрьске отнеслись скептически: как видно по фото, наличие дороги не удерживает детей от выхода на лед.