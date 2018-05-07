"Русал" может остаться под санкциями из-за акций родственников Дерипаски

Снижение доли Олега Дерипаски и его уход из совета директоров En+ могут не решить проблему с санкциями. 11,4% акций En+ принадлежат членам семьи Дерипаски, и департамент американского Минфина OFAC учтет этот факт.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. сам Дерипаска владел 68,5% акционерного капитала En+. 5,8% акций En+ принадлежали жене Дерипаски Полине и 1,75% — его тестю Валентину Юмашеву, следует из отчета En+ Group. роме того, 1,84% на начало года принадлежали компании Eclipse Star Holdings и 1,99% — Orandy Capital (обе с Британских Виргинских островов, где бенефициары анонимны). Из проспекта IPO En+ следует, что эти структуры принадлежат неким членам семьи Олега Дерипаски, пишет РБК.

Минфин США обязательно учтет тот факт, что родственники Дерипаски владеют 11% En+, говорит РБК бывший старший советник OFAC Брайан О’Тул. "Ротенберги — хороший пример того, как OFAC воспринимает членов семьи [под санкции сначала попали братья Ротенберги, а затем их дети. — РБК]. OFAC в большинстве случаев не считает близких родственников независимыми от лиц SDN", — говорит эксперт.



О’Тул ожидает, что OFAC может потребовать, чтобы Дерипаска продал больше акций En+ либо чтобы его родственники вышли из капитала компании.

Как сообщало Накануне.RU, "Русал", основным владельцем которого является Олег Дерипаска, попал под санкции Минфина США. На этом фоне котировки акций обвалились. Компания заявила о риске возникновения технического дефолта по ряду кредитов. Ряд иностранных партнеров приостановили поставки алюминия компании. По данным РЖД предприятия "Русала" в апреле текущего года сократили экспорт алюминия на 70% по сравнению с мартом.

Департамент Минфина заявил, что США могут снять санкции с российской компании. Условие - отказ Олега Дерипаски от контроля над "Русалом".