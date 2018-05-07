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Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
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чиновник портфель должность (2017) | Фото: Накануне.ru

Эксперты фонда "Петербургская политика" в очередном рейтинге социально-политической устойчивости регионов отметили, что политическая ситуация в регионах после выхода из "режима предвыборной кампании" отличается "накоплением и выплеском противоречий, требующих урегулирования".
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В их числе — необходимость принятия Кремлем кадровых решений по ряду губернаторов. Среди глав, чьи полномочия истекают в сентябре, эксперты не исключают отставки Виктора Зимина (Хакасия), Романа Копина (Чукотка), Светланы Орловой (Владимирская область) и Владимира Печеного (Магаданская область). Среди возможных досрочных отставников названы губернаторы Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, Алтайского края — Александр Карлин, Якутии — Егор Борисов (у всех сроки полномочий истекают в 2019 году).

"Опыт досрочных перестановок в регионах признан политически и психологически удачным. При этом при выборе новых кандидатур предстоит учитывать растущую разноречивость действий "варягов" — наряду с успешными примерами нарастает число территорий с проблемным опытом вхождения не связанных с регионом чиновников (Кемеровская, Новосибирская области)",— говорится в докладе.

В апреле Кемеровскую область возглавил экс-глава компании "Колмар" Сергей Цивилев, врио главы Новосибирской области осенью 2017 года был назначен мэр Вологды Андрей Травников.

Эксперты отметили, что, поскольку в сентябре пройдут плановые выборы глав 18 регионов, досрочных отставок будет немного. "Есть регионы, где губернатора всегда можно поменять и есть за что, но пока руки не доходят и могут не дойти из-за большого числа выборов осенью"— сказал президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. Вместе с тем не исключены замены из-за возможного ухода некоторых глав регионов в правительство РФ. Михаил Виноградов отметил, что по губернаторам, сроки полномочий которых истекают в этом году, администрации президента "надо решать в ближайшие дни, идти им на выборы осенью или выдвигать на выборы новые кандидатуры", пишет газета "Коммерсант".

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07.05.2018 06:38 Мск | Денис Линов
08:38 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.12.2017 10:35 Мск
Матвиенко анонсировала в 2018 году отставки губернаторов








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Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
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