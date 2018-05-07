Минобороны РФ: В Сирии продолжается работа по мирному урегулированию конфликта

В Сирийской арабской республике (САР) продолжается работа по мирному урегулированию конфликта и оказанию всесторонней помощи мирным гражданам, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

При этом, как отмечается в сообщении, фиксируются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооружённых формирований в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама и Деръа.

Обстановка в Восточной Гуте, по словам Евтушенко, нормализуется, "идёт процесс восстановления мирной жизни".

"В городе Дума продолжается расчистка завалов с помощью тяжёлой автодорожной техники, идёт восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, проводится разминирование жилых строений, вывоз боеприпасов и мин, — сказал генерал-майор. — За прошедшие сутки разминировано девять домов и придомовых территорий. Обнаружено и обезврежено 13 взрывоопасных предметов".

В свои дома, по словам Евтушенко, вернулось более 64 тысяч беженцев из Восточной Гуты.

"Центром по примирению враждующих сторон и подразделениями российской военной полиции с соблюдением усиленных мер безопасности четвёртый день продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из восточных районов бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук через гуманитарный коридор "Бейт-Сахм", — добавил представитель российского Минобороны, уточнив, что за прошедшие сутки было выведено 2 556 боевиков и членов их семей.

В качестве приоритетных направлений деятельности Центра отмечаются создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.