На Украине не исключили отмены ограничения на использование Javelin в Донбассе

Американских противотанковых ракетных комплексов Javelin нет на линии соприкосновения в Донбассе из-за ограничений со стороны Вашингтона, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 30 апреля Госдеп США заявил о поставках Javelin Киеву.

По словам украинского чиновника, передаваемыми РБК, на данный момент действуют определённые ограничения в вопросе использования этого оружия Украиной.

"Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения", — сказал Тука в эфире телеканала "Прямой".

При этом он отметил возможность отмены этого ограничения в "горловой ситуации", что, по его мнению, "собьёт спесь с врага на довольно длительный срок".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Тука заявил о запрете Вашингтона использовать Javelin в Донбассе, отметив, что таково было условие поставки ракетных комплексов Киеву. При этом он выразил сожаление данным фактом.