Нетаньяху заявил о готовности остановить "иранскую агрессию" против Израиля

Израиль не допустит "враждебного иранского военного присутствия на своих северных границах", заявил премьер-министр ближневосточной страны Биньямин Нетаньяху.

Таким образом, как сообщает "РИА Новости", глава правительства расценил усиление военного присутствия Тегерана в Сирии как действия, направленные против Израиля. В частности, он отметил наблюдаемое в последние месяцы перебрасывание иранскими силовиками наступательного и оборонительного оружия в зону конфликта, в том числе ударных беспилотников, средств противовоздушной обороны и ракет класса "земля — земля".

"Мы полны решимости остановить иранскую агрессию против нас, даже если это будет означать конфликт, — сказал Нетаньяху на заседании кабинета министров. — Лучше сейчас, чем позже".

При этом он отметил, что израильская сторона не стремится обострить ситуацию, а лишь выражает готовность "к любому сценарию".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, о возможности войны с Ираном заявил также президент Франции Эмманюэль Макрон в контексте обсуждения возможного выхода Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном.