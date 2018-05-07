"Может начаться война". Макрон предупредил о последствиях возможного выхода США из ядерной сделки с Ираном

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о возможном начале войны в случае, если его американский коллега Дональд Трамп примет решение выйти из ядерной сделки с Ираном.

В таком случае, как передаёт РБК со ссылкой на Der Spiegel, будет "открыт ящик Пандоры".

"Может начаться война", — отметил французский лидер, добавив при этом, что, по его мнению, Трамп не желает такого развития событий.



Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон

По информации немецкого издания, о подобном сценарии ранее также предупреждали экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль и глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. В частности, последний, отмечал, что "Европа находится в пределах досягаемости иранских ракет".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого месяца Макрон на встрече с Трампом заявил о необходимости новой ядерной сделки с Тегераном. Отметим, данное соглашение не раз подвергалось критике со стороны главы Белого дома. Заключённое ещё летом 2015 года, оно до сих пор не ратифицировано американским Конгрессом.