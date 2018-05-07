В Воронежской области организована проверка по факту опасного сближения теплохода и лодки с детьми

Следственные органы проводят проверка по факту опасного сближения теплохода и лодки с детьми на борту.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, инцидент произошел в акватории Воронежского водохранилища. В настоящее время следователями организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Следствием будет дана принципиальная правовая оценка действиям, либо бездействию всех, кто допустил опасную ситуацию, в которой могли серьезно пострадать дети.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.