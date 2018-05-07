В Екатеринбурге из-за курящего пассажира приземлился рейс Улан-Удэ – Москва

В Екатеринбурге экстренно приземлился авиалайнер.

Как сообщили Накануне.RU в МВД РФ, на борту воздушного судна во время перелета по маршруту Улан-Удэ – Москва сработали датчики противопожарной сигнализации. После этого экипаж лайнера запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту по пути следования. После совершения вынужденной посадки в Екатеринбурге к самолету прибыл наряд сотрудников транспортной полиции.

Как выяснилось, один из пассажиров, 26-летний житель Улан-Удэ, курил на борту во время полета в туалетной комнате. Нарушитель был снят с рейса и доставлен в линейный отдел. Там на него составили протокол об административном правонарушении.