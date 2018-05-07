Илон Маск займется производством конфет

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что намерен открыть кондитерскую фабрику.

"Я открываю компанию по производству сладостей. Будет потрясающе", – написал бизнесмен на своей странице в Twitter. Позже Маск добавил, что у него "суперсерьезные" намерения, и предложил создать "криптоконфету".

Так Маск, вероятно, продолжил заочный спор о моделях бизнеса с руководителями холдинга Berkshire Hathaway Уорреном Баффеттом и Чарльзом Мангером. Дискуссия началась после того, как Маск на собрании акционеров Tesla раскритиковал предложенную Баффеттом идею "экономического рва" – долгосрочного конкурентного преимущества, позволяющего получать выручку более высокую, чем в среднем по отрасли. "Если вашей единственной защитой от вооруженного вторжения становится ров, то долго вам не продержаться", — заявил Маск.

Три дня спустя Баффетт на собрании акционеров Berkshire Hathaway заявил, что модель "экономического рва" идеально подходит для многих компаний, включая его кондитерскую фабрику See’s Candies, пишет газета "Ведомости". "Илон может преобразить любые сферы жизни. Но я не думаю, что ему удастся победить нас в кондитерском бизнесе", – сказал Баффетт.