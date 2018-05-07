Ким Чен Ын может затронуть вопрос о выводе американских войск из Южной Кореи - СМИ

Власти США и Южной Кореи проявляют все больше готовности к обсуждению вопроса о возможном выводе американских войск из южной части Корейского полуострова.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal. Как пишет газета, данная тема "некогда считалась запретной" в США и Южной Корее, однако она "выходит на передний план перед планируемой встречей лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Дональда Трампа". Издание отмечает, что, по мнению экспертов по КНДР, вопрос о возможности вывода американских войск из Южной Кореи, вероятно, будет затронут Ким Чен Ыном.

Помощник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, представители Пентагона, а также южнокорейские власти в настоящее время отрицают, что Вашингтон и Пхеньян ведут переговоры о возможном выводе американских войск из Республики Корея. "И все же, в течение последней недели дискуссии на этот счет стали вестись более активно, ключевые советники и официальные лица в правительстве США и Южной Кореи выражают открытость в отношении данной идеи", - говорится в издании.

The Wall Street Journal напоминает, что министр обороны США Джеймс Мэттис в апреле не ответил однозначно на вопрос о том, будет ли означать подписание мирного договора между Сеулом и Пхеньяном, что войскам США больше незачем находиться в Южной Корее, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, президентская канцелярия Южной Кореи опровергла сообщения американской прессы о том, что контингент Пентагона, размещённый в стране, может быть сокращён.