Новый гендиректор "ВИМ-Авиа" пропал накануне суда

Сотрудники компании "ВИМ-Авиа" заявили, что исчез новый генеральный директор авиакомпании и его заместитель.

Как говорится в выпущенном заявлении, это ставит под угрозу вопрос выплаты долгов по зарплате. "Заместитель генерального директора авиакомпании ВИМ-Авиа Д.В.Богачев заверил коллектив, что будут предприняты все возможные меры по изысканию средств для погашения образовавшейся задолженности по заработной плате в приоритетном порядке". Однако, по данным представителей коллектива, ни новый генеральный директор, ни его заместитель не планируют присутствовать на судебном заседании, мотивируя решение "отсутствием средств на командировку", — говорится в тексте заявления. Заседание суда должно состояться 7 мая, сообщает РИА "Новости".

Напомним, что на октябрь прошлого года общий долг авиакомпании "ВИМ-Авиа" оценивался в размере около 10 млрд руб., из них 7 млрд руб. составила кредиторская задолженность перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами, топливо-заправочными комплексами.