Путин поставил задачу правительству на ближайшие годы

Президент России Владимир Путин, инаугурация которого состоится 7 мая, на встрече с членами кабмина обозначил ключевую задачу на ближайшие годы.

Это, по мнению главы государства - уверенное повышение реальных доходов россиян. В настоящее время для этого сейчас имеется хорошая база, говорится на сайте Кремля.

"Выросла общая устойчивость экономики, она справилась и с резким падением цен на нефть, и с попытками санкционного давления, и с колебаниями глобальной конъюнктуры", — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что действия правительства позволили преодолеть спад в экономике, обеспечить ее восстановление и оживление.

Президент считает важным результатом рост зарплат в бюджетной сфере, повышение авторитета и престижа труда учителя, врача, работников других сфер, которые определяют будущее страны.

Напомним, 7 мая состоится церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ.