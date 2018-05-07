Видео со скандалящим Хабенским набрало более 800 тысяч просмотров

Актер Константин Хабенский повысил тон в ответ на вопрос журналистки, которая поинтересовалась, как "достучаться" до зрителя, который придет на фильм "с поп-корном".

Инцидент произошел во время премьерного показа фильма Хабенского "Собибор" в Санкт-Петербурге.

"А чего вы волнуетесь? Вы чего, вы не понимаете, какие люди живут рядом с вами? Что вас волнует, скажите пожалуйста? Вы что считаете, что тупые люди рядом с вами живут? Скажите мне, кто с вами живет рядом? О чем вопрос, скажите?", — сказал режиссер ленты. Он также заявил, что ему "кровно интересен" вопрос журналистки. Между тем, женщина отказалась продолжать диалог. После этого организаторы сказали Хабенскому, что время вопросов истекает.

Опубликованный в YouTube видеоролик собрал более 800 тыс. просмотров.