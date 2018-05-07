Франция обиделась на Трампа из-за слов о терактах в Париже

в этот день
07.05.18
02:43
В Екб.04:43
NYT: Команда спецпрокурора Мюллера пыталась опросить Вексельберга
"Россия 24" сняла с эфира выпуск программы Михалкова "Бесогон"
Кандидатура Голиковой рассматривается на пост Голодец в новом кабмине
Главное
Заводы "Русала" в апреле на 70% сократили экспорт алюминия

Тема дня
"Поддержка "санкционных" олигархов - это лицемерие и предательство" Подавляющее большинство крупных компаний зарегистрированы в офшорах, а значит, и господдержка дойдет не до них, а до западных офшорных счетов и стоящих за ними лиц в первую очередь. Есть в этой истории некоторое предательство, уверен доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.
04.05.2018
экономика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


КНДР конвертировала успех военных испытаний в дипломатический Неожиданный для многих дипломатический успех КНДР как нельзя нагляднее подтвердил справедливость старой и, казалось бы, избитой истины: добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом. Очень символично, что действенность сей нехитрой формулы, авторство которой приписывают королю чикагских гангстеров, была, словно теорема на уроке геометрии, доказана в противостоянии именно с Америкой – родиной изречителя афоризма.
04.05.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Тюменец предложил лишить Киркорова звания "Народный артист РФ" за клип "Цвет настроения синий"
Россия стала досматривать суда, направляющиеся на Украину
США посоветовали бывшим странам соцлагеря заменить железнодорожные пути на евростандарт: быстрее подвозить войска НАТО к России
Украина обстреливает ДНР, уже не стесняясь ОБСЕ, - Басурин
Пермский Первомай собрал 48 тысяч участников
В Совете Федерации считают верным решением запрет на въезд в Россию польскому "журналисту" Мацейчуку
Активисты заблокировали проукраинский фестиваль в Сахаровском центре
Мордашов, занимающий вторую строчку списка российских олигархов, попросил помощи у государства
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 802



Новости
07.05.2018 01:24 Мск (03:24 Екб)
политика | За рубежом
Франция обиделась на Трампа из-за слов о терактах в Париже
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Дональд Трамп (2015) | Фото:vesti.ru

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр обратился к американскому президенту Дональду Трампу с призывом забрать назад свои слова о терактах, которые были совершены в Париже в ноябре 2015 года.
Читайте также:

"Его слова оскорбительны и недостойны президента сильнейшего на международной арене государства и главы страны-союзника, друга Франции. Разве мы позволяем себе давать подобные комментарии по поводу массовых убийств в США из-за свободного распространения оружия? … Я хотел бы, чтобы он взял свои слова обратно и выразил сожаление", — отметил Ле Мэр.

Ранее Трамп заявил, что жертв теракта в ноябре 2015 года в Париже могло бы быть меньше, если бы во Франции действовал закон о ношении оружия, сообщает Газета.ru.

Напомним, 13 ноября 2015 года в Париже была совершена серия террористических атак, в результате которых погибли более 150 человек.

Другие новости по темам: Дональд Трамп, теракт, Бруно Ле Мэр
07.05.2018 01:24 Мск | Денис Линов
03:24 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.04.2018 13:48 Мск
Участник парижских терактов 2015 года получил 20 лет тюрьмы

Ранее 27.03.2016 16:28 Мск
Второму подозреваемому в подготовке атак в Париже предъявлено обвинение

Ранее 23.03.2016 13:23 Мск
СМИ: Подозреваемый в причастности к терактам в Брюсселе и Париже задержан








Добавить комментарий:

Франция обиделась на Трампа из-за слов о терактах в Париже
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+