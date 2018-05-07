Франция обиделась на Трампа из-за слов о терактах в Париже

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр обратился к американскому президенту Дональду Трампу с призывом забрать назад свои слова о терактах, которые были совершены в Париже в ноябре 2015 года.

"Его слова оскорбительны и недостойны президента сильнейшего на международной арене государства и главы страны-союзника, друга Франции. Разве мы позволяем себе давать подобные комментарии по поводу массовых убийств в США из-за свободного распространения оружия? … Я хотел бы, чтобы он взял свои слова обратно и выразил сожаление", — отметил Ле Мэр.

Ранее Трамп заявил, что жертв теракта в ноябре 2015 года в Париже могло бы быть меньше, если бы во Франции действовал закон о ношении оружия, сообщает Газета.ru.

Напомним, 13 ноября 2015 года в Париже была совершена серия террористических атак, в результате которых погибли более 150 человек.