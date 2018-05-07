Появилось видео испытания робота-защитника "Уран-9"

В Интернете появилась видеозапись испытаний российского многофункционального комплекса разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя "Уран-9".

"Уран-9" был создан для защиты личного состава и вывода людей из-под обстрела со стороны противника. Робот-защитник самостоятельно обнаруживает цель, но решение о ее ликвидации принимает командир.

"Уран-9" оснащен противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом. Это позволяет комплексу уничтожать живую силу, легкобронированную технику, а также танки и высокозащищенные объекты.

Комплекс защищен от несанкционированного доступа и средств радиоэлектронной борьбы. Робот может удалиться от пункта управления на 3 км.

Комплекс впервые будет представлен на параде Победы 9 мая. Аналогов ему в мире на сегодняшний день нет, сообщает телеканал "Звезда".