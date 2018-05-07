Стал известен сценарий инаугурации Путина

Церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ пройдет по традиционному сценарию.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, инаугурация начнется 7 мая в полдень. Путин отправится из своего рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля в Большой Кремлевский дворец и там пройдет по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский зал, где и состоится принятие присяги.

По словам Пескова, после этого президент выйдет через Красное крыльцо Большого Кремлевского дворца на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлевского полка. Затем глава государства отправится на короткое богослужение, которое состоится в Благовещенском соборе Кремля.

Гости церемонии будут размещены в залах дворца и на Соборной площади. Среди приглашенных - доверенные лица президента, и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании, сообщает ТАСС.

Выборы президента России прошли 18 марта. Явка составила 67,47%. Владимир Путин победил с результатом 76,69% голосов. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,77%), на третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский, набравший 5,65% голосов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инаугурация президента России Владимира Путина может пройти без традиционного проезда кортежа по Москве.