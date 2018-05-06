В Харькове пытались снести памятник маршалу Жукову

Неизвестные в ночь на воскресенье в Харькове на проспекте Петра Григоренко пытались снести бюст маршала СССР Георгия Жукова. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал мэр города Геннадий Кернес, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня ночью "доморощенные декоммунизаторы" опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну - попытались разрушить бюст Жукова. Но мы эту попытку на ноль уже умножили - бюст восстановлен", - написал градоначальник.

По словам Кернеса, он потребует взять под круглосуточную охрану все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с фашизмом.

"Понятно, что ночные вандалы, трусливо, в темноте, борются не за декоммунизацию. Они просто по сути своей разрушители, которым плевать на чувства уже так немногочисленных ветеранов, их дедов, бабушек и просто людей, которые уничтожили фашизм. Хотя бы из уважения к их возрасту и заслугам можно было бы этого не делать", - добавил Кернес.

Мэр Харькова пообещал, что городские власти будут следить за тем, чтобы "трусливым ночным вандалам ничего больше не удалось разрушить в нашем любимом Харькове".