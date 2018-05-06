На "Екатеринбург Арене" прошел последний тестовый матч в преддверии ЧМ-2018

Сегодня на стадионе "Екатеринбург Арена" прошел последний тестовый мачт в преддверии Чемпионата мира по футболу. Команда "Урал" сыграла с пермской командой "Амкар", сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

По данным ФК "Урал", на игру было продано 20,6 тыс. билетов. В ходе подготовки и проведения матча были в очередной раз протестированы все функциональные системы стадиона и инфраструктура.

"Сегодняшний последний тестовый матч позволяет нам убрать все шероховатости. Мы подводим итоги после каждого матча, но сегодня, говоря о сервисе, работе всех служб, о гостеприимстве, я уверен, существенных замечаний не будет. Очевидно, что Свердловская область, Екатеринбург готовы принять главное событие в мире футбола", - заявил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Игра на обновленном стадионе "Екатеринбург Арена" завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Однако, этот день для ФК "Урал" отметился и приятной новостью - по итогам апреля "шмели" стали лучшей командой РФПЛ в рейтинге премии "ЛИГА FAIR PLAY". Эта номинация учреждена РФПЛ и букмекерской компанией "Лига Ставок". Успех стал возможен благодаря самым высоким показателям "Урала" по системе Fair Play среди всех представителей Премьер-Лиги по итогам апреля 2018 г. Торжественная церемония награждения команды состоялась перед началом матча.

Следующий матч футбольный клуб "Урал" сыграет 13 мая в Ростове-на-Дону.