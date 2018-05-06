Возбуждено уголовное дело о поджоге двух ТЦ на Ямале

Возбуждено уголовное дело о поджоге после возгорания в двух ТЦ на Ямале, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Вчера около 23.00 в полицию поступило сообщение о возгорании в двух торговых центрах Ноябрьска. Возгорания были ликвидированы, обошлось без пострадавших.

По предварительному заключению, нанесенный ущерб составил порядка 63 млн руб. После обследования обоих ТЦ эксперты предположили, что возгорания произошли в результате умышленного поджога.

На основании собранных материалов следственным отделом ОМВД России по Ноябрьску возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога".

Правоохранительные органы устанавливают местонахождение лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовных дел продолжается.