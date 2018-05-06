Киев: США запретили использовать Javelin в Донбассе

Замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука завил, что Украина не будет использовать противотанковые ракетные комплексы Javelin в Донбассе.

По его словам, на таких условиях США поставили Javelin Украине, и это его не радует.

"Очень распространена ситуация в течение последнего года, когда бронированная техника - БТР, БМП, или танк противника - выезжает на определенное расстояние, полтора-два километра, и чувствует полную безнаказанность. Мы можем применить, согласно Минским договоренностям, исключительно минометы калибра 80, а таким оружием поразить танк практически невозможно, а они начинают расстреливать позиции наших воинов", - цитирует Туку УНИАН.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 30 апреля Госдеп США заявил о поставках Javelin Украине. Директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер отметил, что Украине не стоит рассчитывать, что это оружие изменит ситуацию в Донбассе.