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экономика  |  комментариев: 2
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от издателя  |  комментариев: 2


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Новости
06.05.2018 15:50 Мск (17:50 Екб)
спорт | В России | За рубежом
7:0! Сборная России по хоккею разгромила команду Австрии на Чемпионате мира
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Россия, Швеция, хоккей (2018) | Фото: fhr.ru

Хоккеисты сборной России со счетом 7:0 разгромили команду Австрии во втором матче на предварительном этапе чемпионата мира, который проходит в Дании. Встреча состоялась на "Роял-Арене" в Копенгагене.

Шайбы забросили Михаил Григоренко (10-я и 24-я минуты), Артем Анисимов (12), Александр Барабанов (14), Кирилл Капризов (30), Максим Мамин (38) и Илья Михеев (54).

Место основного вратаря российской команды занял Василий Кошечкин, которого в начале третьего периода заменил Игорь Шестеркин. Нападающий Капризов с 5 (3 шайбы + 2 передачи) очками вышел на первое место в списке лучших бомбардиров турнира, пишет ТАСС.

Сборные России и Австрии провели свой четвертый очный матч на чемпионатах мира, в трех предыдущих встречах также побеждали россияне.

На групповом этапе россияне сыграют со сборными Белоруссии (7 мая), Чехии (10 мая), Швейцарии (12 мая), Словакии (14 мая) и Швеции (15 мая). Лучшие четыре сборные выйдут в четвертьфинал турнира.

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06.05.2018 15:50 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:50 Екб


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7:0! Сборная России по хоккею разгромила команду Австрии на Чемпионате мира
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