7:0! Сборная России по хоккею разгромила команду Австрии на Чемпионате мира

Хоккеисты сборной России со счетом 7:0 разгромили команду Австрии во втором матче на предварительном этапе чемпионата мира, который проходит в Дании. Встреча состоялась на "Роял-Арене" в Копенгагене.

Шайбы забросили Михаил Григоренко (10-я и 24-я минуты), Артем Анисимов (12), Александр Барабанов (14), Кирилл Капризов (30), Максим Мамин (38) и Илья Михеев (54).

Место основного вратаря российской команды занял Василий Кошечкин, которого в начале третьего периода заменил Игорь Шестеркин. Нападающий Капризов с 5 (3 шайбы + 2 передачи) очками вышел на первое место в списке лучших бомбардиров турнира, пишет ТАСС.

Сборные России и Австрии провели свой четвертый очный матч на чемпионатах мира, в трех предыдущих встречах также побеждали россияне.

На групповом этапе россияне сыграют со сборными Белоруссии (7 мая), Чехии (10 мая), Швейцарии (12 мая), Словакии (14 мая) и Швеции (15 мая). Лучшие четыре сборные выйдут в четвертьфинал турнира.

