Умер руководитель группы "Машина времени" Владимир Сапунов

Сегодня ночью скончался руководитель и участник группы "Машина времени" Владимир Сапунов.

"Он болел очень долго, у него было серьезное онкологическое заболевание. Владимир Борисович уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске. Все это время он продолжал руководить "Машиной времени" и "Воскресением", — сообщил РБК пресс-секретарь "Машины времени" и "Воскресения" Антон Чернин.



Владимир Сапунов родился в 1953 г. в Краснослободске. Сапунов стал руководителем "Воскресения" с 1993 г., "Машины времени" — с 1994 г.