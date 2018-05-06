На Урале 120 человек эвакуировали из-за пожара на вещевом рынке

Сегодня 120 человек были эвакуированы из-за пожара на вещевом рынке Каменска-Уральского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило утром.

По информации пожарных дознавателей, возгорание началось с улицы, загорелись пустые коробки, от них огонь по утеплителю распространился по фасаду здания. Дым через вентиляцию и оконные проемы стал проникать внутрь здания. Сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре, после чего персонал эвакуировал посетителей и продавцов. Прибывшие пожарные подразделения продолжили эвакуацию людей из здания.

Из-за сильного задымления четырех человек пожарные спасли из горящего здания с помощью масок дыхательных аппаратов. Благодаря сработке систем противопожарной защиты, оперативным действиям персонала и пожарных пострадавших в результате пожара нет.

Пожарные оперативно справились с огнем: в течение 13 минут открытое горение было ликвидировано. По предварительной информации, площадь пожара составила 25 кв.м. Огонь повредил обшивку двухэтажного торгового павильона.

По предварительной версии экспертов МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.