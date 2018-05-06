В Екатеринбурге экстренно приземлился самолет, следовавший из Улан-Улэ в Москву. Причиной послужили датчики противопожарной сигнализации, сработавшие из-за того, что один из пассажиров решил покурить на борту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО.

После совершения вынужденной посадки в аэропорту города Екатеринбурга к самолету прибыл наряд сотрудников транспортной полиции. В ходе разбирательства установлено, что один из пассажиров воздушного судна, 26-летний житель Улан-Удэ, курил в самолете во время полета в туалетной комнате.

"Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту "Кольцово" города Екатеринбурга составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса сообщением "Улан-Удэ – Москва", курившего на борту воздушного судна", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.