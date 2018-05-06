В Тюмени мальчика засосало в болото

В Тюмени во дворе жилого дома по улице Бульвар Бориса Щербины, 16 мальчик застрял в болоте. Высвободиться из грязевого плена ему помогли прохожие, передает корреспондент Накануне.RU.

"На улице Бульвар Бориса Щербины мальчика засосало в болото. Вытащили!" – сообщили городские паблики.

По словам очевидцев, в огромную грязевую лужу ребенка якобы загнали старшеклассники.

Участники обсуждения выдвинули разные версии появления болота во дворе жилого дома.

"Эта лужа появилась с того момента, как дорожники прошлой осенью типа начали делать дорогу пролегающую от Окея до Таллинской", - написала Маша в группе "ЧС Тюмень".

"Это дорога не лужа. Это вообще озеро. Которое засыпали. Будет продолжения улицы Энергостроителей", - добавил Степан.