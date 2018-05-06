Порошенко заявил, что не любит деньги

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что борется против олигархов и не любит деньги. Об этом он рассказал в интервью немецкому издание Focus перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая пройдет 10 мая в немецком Аахене.

"За четыре минувших года я показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии. Напротив. Меня атакуют некоторые олигархи, которые распространяют обо мне фейковые новости через СМИ", - сказал Порошенко.

На вопрос, насколько трудно бороться с олигархами, будучи самому олигархом, Порошенко двусмысленно заявил: "Здесь у меня нет никаких сдерживаний".

Интересно, что на просьбу дополнить фразу "я люблю деньги, потому что..." Порошенко заявил, что "не любит денег".

"Просто деньги любят его, а он, как джентльмен, отказать не может", - иронично написала замглавного редактора издания "Страна.ua" Светлана Крюкова.

Примечательно, что утром 6 мая Крюкову задержали в аэропорту "Борисполь" по прилете на Украину и отвели на допрос. Формальным поводом стал ее визит в Крым. Она также написала, что раньше была в Липецке, чтобы проверить, платит ли фабрика Порошенко налоги в российский бюджет.

"И выяснила. Работала фабрика. Когда говорил, что не работала. С тех пор в его морали ничего не изменилось", - отметила Крюкова.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 28 февраля Порошенко на пресс-конференции пожаловался, что его жизнь "не сахар". При этом, как писала немецкая Bild, за годы президентства Порошенко не продал свой бизнес, как обещал, а, наоборот, расширил.