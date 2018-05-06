Над Тюменью водрузили Знамя Победы

Точную копию Знамени Победы площадью 15 кв. м установили в верхней точке пилона моста Влюбленных в Тюмени активисты молодежной патриотической организации "Молодая гвардия" совместно с промышленными альпинистами компании "Клякса".

Перед торжественной церемонией молодогвардейцы провели на набережной Туры интеллектуальную игру-викторину "Знамя Победы", участники которой соперничали за право принять участие в установке знамени. Победила команда из села "Беркут" Ялуторовского района, сообщают местные СМИ.

"73 года назад солдаты Красной армии одержали победу над фашистскими войсками и водрузили знамя Победы над рейхстагом. Дата взятия Берлина - одна из важнейших в истории Великой Отечественной войны, поэтому она увековечена знаменательной ежегодной акцией. С 3 мая каждый житель и гость Тюмени сможет увидеть этот символ памяти о Великой Отечественной войне," - рассказал руководитель тюменского городского отделения "Молодой Гвардии Единой России" Владимир Сбитнев, его слова приводит информационное агентство "Тюменская линия".

Как сообщало Накануне.RU, в преддверии Дня Победы на одной из автобусных остановок Тюмени появился баннер со Сталиным.