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Новости
06.05.2018 13:56 Мск (15:56 Екб)
общество | За рубежом
В американских городах стартовала акция "Бессмертный полк"
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Бессмертный полк, США (2018) | Фото: vk.com/opetrova1924

Акция "Бессмертный полк" стартовала в США. Первые марши с портретами фронтовиков прошли на Восточном побережье страны. В этом году на построение выйдут более чем в 20 городах США.

Самое масштабное построение — в Нью-Йорке, где акция проходит уже четвертый год подряд. С фотографиями своих родных на набережную реки Гудзон вышло более тысячи человек.

"Каждый год количество людей увеличивается. В прошлом году было до полутора тысяч. Мы считаем людей по количеству штендеров с фотографиями, которые мы помогаем печатать, и по белым шарикам. В прошлом году мы заготовили полторы тысячи шариков, и все их раздали. В этом году взяли 2 тыс. и напечатали еще 400 новых штендеров", — сказал РИА Новости представитель организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.

По набережной Гудзона "однополчане" прошли до мемориала воинам, павшим во Второй мировой войне, в Бэттери-парке — к восьми колоннам с именами американских военнослужащих, погибших на полях сражений.

Участники акции почтили память погибших на передовой и в тылу минутой молчания, возложили цветы к мемориалу и выпустили в небо белые воздушные шары под песню "Журавли" в исполнении Марка Бернеса.

Артур Мерфи приходит сюда уже второй год с фотографиями матери, которая во время войны работала в Красном кресте в Италии, и отца, служившего в тихоокеанском флоте США. "Я считаю, что нам нужно вернуться к сотрудничеству, которое действительно существовало. Россия и США были партнерами в разные периоды, во время войны и в космическом пространстве. Нам нужно работать вместе, потому что у нас есть общие интересы", — поделился он с агентством.

Акция традиционно проходит в ближайшую субботу перед 9 мая.

В стране акция проходит 5 мая в Нью-Йорке, Вашингтоне, Денвере, Бостоне, Фениксе. 6 мая марши пройдут в Сан-Франциско, Сиэтле, Орландо, Филадельфии, Сан-Диего, Чикаго, Хьюстоне, Детройте, Талахассе. В Майами акция состоится 9 мая. В этом году к ней впервые присоединились города Алабама и Канзас-сити. Также 6 мая в Сан-Франциско пройдет автопробег.

Бессмертный полк, США(2018)|Фото: vk.com/opetrova1924

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06.05.2018 13:56 Мск | Нью-Йорк | информационная служба Накануне.RU
15:56 Екб


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В американских городах стартовала акция "Бессмертный полк"
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