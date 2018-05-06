СМИ узнали Россию в вымышленном враге на учениях НАТО

В Эстонии прошли международные учения Locked Shields ("Сомкнутые щиты"), в ходе которых солдаты НАТО отрабатывали ответ на кибератаку со стороны вымышленной страны "Кримзонии", которая сильно походит на Россию, пишет The Washington Post.

По плану учений, в результате действий хакеров "Кримзонии" другая вымышленная страна "Берилия" осталась без мобильной связи и водоснабжения. Кроме того, была атакована энергосистема, а на улицах городов появились протестующие, занимающиеся "подрывной деятельностью". Помимо этого, хакерам удается взломать беспилотник, который, по сценарию, упал на базе НАТО, что привело к жертвам среди солдат.

Издание отмечает, что в "Кримзонии" легко угадывается Россия, учитывая, что в 2007 г., по мнению ряда киберэкспертов, Москва провела хакерские атаки на парламент Эстонии, местные СМИ, банки и интернет-провайдеров. The Washington Post связывает эти действия с решением эстонских властей о переносе "Бронзового солдата" вместе с останками захороненных советских воинов из центра Таллина, пишет РИА Новости.

Отметим, что Locked Shields — одни из крупнейших киберучений в мире, они проводятся с 2010 г. В этом году в них приняли участие почти 1 тыс. человек из 30 стран.