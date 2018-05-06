В Ноябрьске горели сразу 2 торговых центра: "Наиболее вероятная причина пожаров – поджог"

В Ноябрьске горели сразу два торговых центра. Вчера в 22.35 пожар случился в ТЦ "Таурус", а полчаса спустя поступило сообщение о возгорании в ТЦ "Семья", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

Пожар в ТЦ "Таурус" спасатели ликвидировали менее чем за час. Здание отделалось повреждениями на площади 100 кв. м.

Тушение открытого горения на площади 400 кв. м в ТЦ "Семья" заняло порядка двух часов. Пожарные спасли левое и правое крыло здания торгового центра и материальных ценностей на сумму приблизительно 28 млн руб. В результате пожара здание было повреждено на площади 2 тыс. 200 кв. м.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.

На месте пожаров работают дознаватели МЧС России. Наиболее вероятная причина пожаров - поджог.