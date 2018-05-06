В Челябинске координатор штаба Навального получил 25 суток ареста

По итогам несанкционированной властями массовой акции протеста, прошедшей в Челябинске, координатор штаба Навального Борис Золотаревский получил 25 суток ареста. Решение об этом в субботу вынесла судья Центрального суда города Инна Маркова. Административный арест Золотаревскому вчинен на основании части 8 статьи 20.2 КоАП РФ 5 мая.

Остальных задержанных на субботней акции протеста с лозунгами "Он нам не царь" отпустили, часть судебных разбирательств пройдет в различных районных судах Челябинска 7 мая, то есть в день инаугурации президента.